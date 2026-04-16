緑黄色社会の長屋晴子が自身のInstagramを更新し、鈴木愛理と顔を寄せ合う親密ショットを披露した。

【写真】鈴木愛理と緑黄色社会・長屋晴子が顔をピッタリくっつけて仲良く自撮り

長屋「私の太陽。自慢の友 いつもありがとう」と熱いメッセージを贈る

4月13日、Zepp Osaka Baysideにて緑黄色社会が主催する対バンツアー『緑黄色夜祭 vol.13』が開催された。鈴木は、対バンゲストとしてステージに降臨。長屋がかねてより熱望していた共演が実現した。

長屋は「お誕生日ガールあいり やっと一緒にライブできたね」とコメントし、鈴木との密着ショットを公開した。続けて「あのときナンパした自分を撫で回したいな、よくやった！私の太陽。自慢の友 いつもありがとう、絶対またライブするぞ！！！」と鈴木へ最大級のリスペクトを込めてメッセージを贈った。

公開された写真は唇を尖らせたチャーミングなキス顔の鈴木とあごピースをきめ、弾けるような笑顔を見せる長屋が顔をぴったりと密着させ自撮りをする瞬間（1枚目）、さらに頬を密着させたふたりがカメラを見つめている姿（2枚目）、溢れんばかりの笑顔を見せている瞬間（3枚目）と続く。

さらに、公演前日の4月12日に迎えた鈴木の誕生日を祝し、“AIRI HAPPY BIRTHDAY”と描かれたイチゴたっぷりのバースデーケーキと写真を撮る鈴木の姿を収めたショット（4枚目）も公開された。

SNSには「晴ちゃん、愛理ちゃんをナンパしてくれてありがとう」「最強のふたり」「ふたりの関係が尊すぎる」「めちゃくちゃ素敵な2ショット」といった声が続々と集まっている。また、鈴木もハートマークを3個並べて返信した。

■バースデーケーキを前に緑黄色社会「花になって」をコラボ

また、緑黄色社会の公式Instagramもこの豪華な共演を報告した。公開されたのは、夜の海を背景に、左からpeppe、穴見真吾、中央に鈴木、そして長屋、小林壱誓が並ぶ集合写真（1枚目）だ。また、バースデーケーキを手にした鈴木が喜びを爆発させるような笑顔を見せたショット（2枚目）も。

さらに、緑黄色社会の「花になって」を長屋と鈴木が小林のギターでコラボする動画も公開。こちらの投稿にも鈴木が「ありがとうございました！！！！！」とコメントを投稿している。

■鈴木愛理「私をナンパしてくれてありがとう、はるこ！」

鈴木も自身のInstagramを更新。「たのしすぎ！ま！し！た！！！！！！！！ 32歳の初ライブ、こんなに贅沢に激しく楽しい日で良いのかってくらい楽しいに溢れてました！！！！！！！！！！」と熱くコメントし、緑黄色社会のメンバーとのショットなどを公開。

写真は、緑黄色社会のメンバーに囲まれ、主役である鈴木がバースデーケーキを掲げる様子（1枚目）、長屋との顔密着2ショット（2・7枚目）、ハッピ姿を捉えたもの（3・4・5・8枚目）、バースデーケーキとのスマイルショット（6枚目）など。

さらに「ずっと仲良しのはることやっと同じステージで歌えたこともなんだか楽しくもあり刺激的でもあり！！！！！まっじでやっぱり私の友達は最高の歌姫なんだなってことをひしひしと感じて、色んな意味でギラギラわっっっくわくしました！！ 言葉合ってるかわからないけど、歌もっとうまくなりたいわぁ！！！！って気持ちがとてつもなくポジティブに生まれて！こんな気持ちもらえる友が近くにいるのは贅沢だなと改めて」と対バンできた喜びと、刺激を受けたことを記した。

最後は「お誕生日まで盛大にお祝いしていただいちゃってありがとうございました しあわせ！！ クラシックTVに遊びに来てくれた時、私をナンパしてくれてありがとう、はるこ！」と長屋への感謝の気持ちも綴り、締めくくった。

こちらの投稿には長屋が「ナンパされてくれてありがとーーーーーう」とコメントを残している。