待望の一発だ。ドジャースのキム・ヘソン内野手（金慧成＝２７）が１５日（日本時間１６日）、本拠地ロサンゼルスでのメッツ戦に「８番・遊撃」で先発出場。２回の第１打席で今季１号となる先制２ランを放ち、ベンチのナインやドジャー・スタジアムのファンを沸かせた。失投を見逃さなかった。相手先発右腕のホームズが４球目に投じたシンカーがほぼ真ん中に入ってきた。迷いなく振り抜いた打球は大きな歓声にも乗せられ、右翼