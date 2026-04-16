京都府南丹市で市立園部小の安達結希（ゆき）君（１１）の遺体が遺棄された事件で逮捕されたのは、父親の安達優季（ゆうき）容疑者（３７）だった。結希君が行方不明になってから３週間を経て事態が大きく動くと、地域住民らには動揺が広がった。府警は捜査本部を設置し、事件の経緯や背景の解明を進める。決め手は「容疑者の供述」「捜査本部を設置の上、全容解明を図ることにした」。井上正己・捜査１課長は１６日午前１０時