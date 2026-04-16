田中碧、リーズ・ユナイテッド残留か移籍かイングランド1部リーズ・ユナイテッドに所属する日本代表MF田中碧は、現地時間4月14日に行われたマンチェスター・ユナイテッド戦で2-1の勝利に貢献し、チームのプレミアリーグ残留に向けた戦いで存在感を示した。現地メディア「Football Insider」は、今夏の移籍市場における27歳の日本人MFの去就について言及し、他クラブへの移籍の可能性があると報じている。田中は今シーズン、リ