「GMARCH以上なら勝ち組」は過去のもの？「GMARCH以上なら勝ち組」「いい国公立大学に入れば人生安泰」――そんな大学受験の常識が変わりつつあるという。偏差値、就職実績、知名度といった要素から割り出され、広く浸透してきた日本の大学序列。「名門に入ってこそ成功」という価値観は依然として根強く、難関大学を目指す流れは現役高校生の間でも続いている。実際、JSコーポレーションのインターネット調査「高校生15万2494人が