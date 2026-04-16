日本の産業界が総力を挙げる「日の丸」の意地日本の空の守りを支えてきたF2戦闘機の退役が始まる2035年。その歴史的転換点に向けて、日本の防衛産業と国家の威信を懸けた巨大プロジェクトが加速している。日本、イギリス、イタリアの3ヵ国が共同で進める次世代戦闘機開発計画「グローバル戦闘航空プログラム（GCAP）」、通称「F3」開発プロジェクトだ。今、この「F3」が世界の防衛関係者から熱い視線を浴びている。カナダがGCAPに