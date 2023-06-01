アメリカの有力誌「タイム」が選ぶ「世界で最も影響力のある100人」に日本から高市総理が選ばれました。タイム誌は15日、2026年の世界で最も影響力がある100人を発表し、日本からは高市総理が選ばれました。選出にあたり、コメントを寄せた東京都の小池都知事は、高市総理が日本初の女性総理に就任したことを「歴史的な転換点になる瞬間だった」と評価。高市総理について「日本の政界の『鉄の天井』に立ち向かい続け、ついに破った