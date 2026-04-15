タイで開催中のU-20女子アジアカップ。現地４月15日には、準決勝で北朝鮮と韓国が激突した。両チームはグループステージB組最終節でも対戦しており、この時は北朝鮮が５−０で圧勝した。ファイナル進出をかけた一戦は、韓国にとってリベンジの機会となったが、24分、34分に失点。２点ビハインドで迎えた後半も懸命に反撃を試みたなかで、84分に被弾。０−３で敗れた。 今回もまた勝てなかった。結果を伝えた韓国メデ