「永遠に勝てない」U-20北朝鮮女子、やはり強い！ ３失点完敗の韓国はリベンジならず「負けるのは当然」「ベスト４なら上出来」などファン悲嘆【U-20女子アジア杯】

「永遠に勝てない」U-20北朝鮮女子、やはり強い！ ３失点完敗の韓国はリベンジならず「負けるのは当然」「ベスト４なら上出来」などファン悲嘆【U-20女子アジア杯】