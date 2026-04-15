「永遠に勝てない」U-20北朝鮮女子、やはり強い！ ３失点完敗の韓国はリベンジならず「負けるのは当然」「ベスト４なら上出来」などファン悲嘆【U-20女子アジア杯】
タイで開催中のU-20女子アジアカップ。現地４月15日には、準決勝で北朝鮮と韓国が激突した。
両チームはグループステージB組最終節でも対戦しており、この時は北朝鮮が５−０で圧勝した。
ファイナル進出をかけた一戦は、韓国にとってリベンジの機会となったが、24分、34分に失点。２点ビハインドで迎えた後半も懸命に反撃を試みたなかで、84分に被弾。０−３で敗れた。
今回もまた勝てなかった。結果を伝えた韓国メディア『NAVER』の速報記事には、以下のような声が寄せられた。
「いったいどうなってるんだ」
「なぜ負けるんだ」
「ああ、簡単じゃないな」
「ゴールはなしか」
「０−３の完敗。最初のシュートは枠内。予選時よりも良かった」
「予選の時より点差が縮まった。よくやった」
「北朝鮮はよく戦っている」
「北朝鮮がアジア１位」
「負けるのは当然」
「パス成功率が50％にも満たない？」
「北朝鮮には永遠に勝てない」
「ベスト４なら上出来」
前回大会を制している強敵の壁は高かった。なお、決勝に進んだ北朝鮮は、日本対中国の勝者と連覇をかけて相まみえる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】長谷川唯のダブルピース、猶本光の決めカット、熊谷紗希のキラキラネイル...なでしこジャパンFIFA公式ポートレートギャラリー
両チームはグループステージB組最終節でも対戦しており、この時は北朝鮮が５−０で圧勝した。
ファイナル進出をかけた一戦は、韓国にとってリベンジの機会となったが、24分、34分に失点。２点ビハインドで迎えた後半も懸命に反撃を試みたなかで、84分に被弾。０−３で敗れた。
今回もまた勝てなかった。結果を伝えた韓国メディア『NAVER』の速報記事には、以下のような声が寄せられた。
「なぜ負けるんだ」
「ああ、簡単じゃないな」
「ゴールはなしか」
「０−３の完敗。最初のシュートは枠内。予選時よりも良かった」
「予選の時より点差が縮まった。よくやった」
「北朝鮮はよく戦っている」
「北朝鮮がアジア１位」
「負けるのは当然」
「パス成功率が50％にも満たない？」
「北朝鮮には永遠に勝てない」
「ベスト４なら上出来」
前回大会を制している強敵の壁は高かった。なお、決勝に進んだ北朝鮮は、日本対中国の勝者と連覇をかけて相まみえる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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