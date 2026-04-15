グラビア界期待のニューヒロイン・溝端葵さん（24）と郄野真央さん（22）が、グラビアムック「FRIDAY GOLD 2026 Spring」（講談社）の表紙と巻頭グラビア30ページを飾りました。【写真】見つめ合う溝端葵さんと郄野真央さん。美しい…2026年2月までに雑誌「FRIDAY」に掲載されたグラビアから、読者の反響が大きかったものを厳選して再録した「FRIDAY GOLD 2026 Spring」。表紙&巻頭を飾るのは、2025年デビューする