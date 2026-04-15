グラビア界期待のニューヒロイン・溝端葵さん（24）と郄野真央さん（22）が、グラビアムック「FRIDAY GOLD 2026 Spring」（講談社）の表紙と巻頭グラビア30ページを飾りました。



【写真】見つめ合う溝端葵さんと郄野真央さん。美しい…

2026年2月までに雑誌「FRIDAY」に掲載されたグラビアから、読者の反響が大きかったものを厳選して再録した「FRIDAY GOLD 2026 Spring」。表紙&巻頭を飾るのは、2025年デビューするや一気にブレイク、メジャー誌のグラビアを総ナメにし、人気拡大中の溝端さんと郄野さん。無限の可能性を秘めたニューヒロイン2人がペアを組んだスペシャルグラビアを特別付録のDVDと連動した大ボリューム30ページで掲載。「あお・まお」コンビが生み出す最高にキュートな“科学反応”をお届けします。



溝端さんと郄野さんはインスタグラム で「FRIDAY GOLDの表紙＆巻頭をあおまおで飾っています！！反響が⼤きかった企画を厳選して再録したグラビアムックで、メイキングDVDにも登場しています！ぜひチェックしてください！！」「FRIDAY GOLD 2026 spring」の表紙巻頭はあおまおだよー！みてね」と投稿。撮影時の画像も公開しています。



中でもお湯を張ったバスタブで寄り添うよう2人の姿が印象的です。それぞれビキニ姿でしなやかなボディラインを披露し、お尻が浮かぶようなポーズです。濡れた肌に光が反射し、透明感と艶やかさが際立つシーンは、息をのむような色気を放っています。



【溝端葵さんプロフィル】

みぞばた・あおい 生年月日2001年5月3日 大阪府出身 身長163cm 趣味岩盤浴、サウナ、水族館に行くこと、フレグランス集め、蕎麦屋巡り 特技セルフジェルネイル、ダンス、バドミントン FRIDAYデジタル写真集「Sweet Noir」が発売中

【郄野真央さんプロフィル】

生年月日2003年9月1日 栃木県出身 身長153cm 趣味筋トレ、音楽鑑賞、ショッピング 特技柔軟、剣道、バレエ、爪楊枝をえくぼに挟める FRIDAYデジタル写真集「あまえてく？」が発売中