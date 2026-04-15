オリジナルのトゥインゴは1992年に発売ルノーから、なんとも可愛いハッチバックが登場した。オリジナルのトゥインゴは1992年に発売され、個性的なデザインで、都市部へ住む人を中心に支持を集めている。後継となるバッテリーEVは、それを想起させるレトロフューチャーな姿をまとう。【画像】多くの人を喜ばせるEV登場ルノー・トゥインゴ E-テック競合の電動コンパクトは？全143枚駆動用バッテリーはリン酸鉄リチウムで、27.5