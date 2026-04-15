【出場選手登録】▽中日桜井頼之介投手▽中日マラー投手▽中日ロドリゲス内野手【出場選手登録抹消】▽巨人中山礼都外野手▽中日近藤廉投手▽中日サノー内野手▽ヤクルト小川泰弘投手◆パ・リーグ【出場選手登録】▽オリックス来田涼斗外野手▽ロッテ毛利海大投手【出場選手登録抹消】▽オリックス杉沢龍外野手▽ロッテ宮崎颯投手