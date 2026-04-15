吉本興業所属のお笑いコンビ、鬼越トマホークの良ちゃんが15日、Xを更新。背中に“和彫りの刺青”とみられるものがはっきりと写った写真を公開した。良ちゃんは13日から「反○あるある」と題し、連続投稿を続けている。第1弾は「ホーチミン編熱々のフォーが来てもずっと電話している」とした上で「自分のせいで冷めたのに電話終わりに一口食べて、まるで店の責任かの様に店員を呼び出し文句を言って替わりを持って来させる」とつ