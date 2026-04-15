吉本興業所属のお笑いコンビ、鬼越トマホークの良ちゃんが15日、Xを更新。背中に“和彫りの刺青”とみられるものがはっきりと写った写真を公開した。

良ちゃんは13日から「反○あるある」と題し、連続投稿を続けている。第1弾は「ホーチミン編 熱々のフォーが来てもずっと電話している」とした上で「自分のせいで冷めたのに電話終わりに一口食べて、まるで店の責任かの様に店員を呼び出し文句を言って替わりを持って来させる」とつづり、龍と虎がプリントされた黒シャツにサングラス姿の写真を公開。

第2弾は「東南アジア逃亡の手助けしてくれる日系の現地スキンヘッド。日本語はカタコト、英語は堪能」とつづり、同じ格好で街角に立つ写真を公開。

そして第3弾は「全裸で街を見下ろしがち」とつづり、高層階ビルの窓に全裸でたたずむ写真を公開。背中には“和彫りの刺青”がガッチリと写っており、窓に反射して良ちゃんの顔が写っていた。尻部分にはモザイク処理が施されていた。

このポストに対し「全裸で街を見下ろすあるある 反射でチンが移りがち」「前が気になる」「部下かと思って振り向いたら暗殺者で殺されてほしい」などと書き込まれていた。