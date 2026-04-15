ミラノ・コルティナ五輪で銅メダルスポーツ選手のマネジメントや肖像などの管理を手がけるボーディングブリッジは15日、Xでミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート女子で銅メダルを獲得した中井亜美（TOKIOインカラミ）とマネジメント契約を結んだことを発表した。ボーディングブリッジはXに「お知らせ」と題し、「この度、フィギュアスケートの中井亜美選手とマネジメント契約を締結いたしました。中井選手がより一層競