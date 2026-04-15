ミラノ・コルティナ五輪で銅メダル

スポーツ選手のマネジメントや肖像などの管理を手がけるボーディングブリッジは15日、Xでミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート女子で銅メダルを獲得した中井亜美（TOKIOインカラミ）とマネジメント契約を結んだことを発表した。

ボーディングブリッジはXに「お知らせ」と題し、「この度、フィギュアスケートの中井亜美選手とマネジメント契約を締結いたしました。中井選手がより一層競技に集中し、さらなる飛躍を遂げられるよう弊社にて活動をサポートしてまいります」と発表した。

同社は他にフィギュアスケートのアイスダンスで紀平梨花とカップルを組む西山真瑚、バレーボール男子の関田誠大、スポーツクライミングの久米乃ノ華と契約している。

Xでは「こちらのアカウントでも中井選手の情報を更新していきますのでフォローしてお待ちください！」としている。

17歳の中井はミラノ・コルティナ五輪のフリー直後に見せた右手指を頬に当てる仕草が大きな話題に。3月の世界選手権は9位だった。



（THE ANSWER編集部）