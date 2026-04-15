サーキットにはダンロップ・ブリッジが前回は、ダンロップの歴史をサラッとなぞるつもりで書きだしたのですが、だいぶ硬くなってしまいました。控えめに言って『波乱万丈のタイヤメーカー』です。ダンロップは英国からその歴史から始まるのですが、日本におけるダンロップ、とくにボクがタイヤに触れるようになった1980年頃には、すでに日本のダンロップであり、ブリヂストン、横浜ゴムとともに日本の3大タイヤメーカーの一角でし