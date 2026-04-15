マイナビは4月14日、「企業の雇用施策に関するレポート2026年版(2025年実績)」の結果を発表した。調査は2025年12月17日〜12月22日、従業員数3名以上の企業において、直近(2025年1〜12月)に中途採用業務を担当しており、「採用費用の管理・運用」に携わっている人事担当者1,500名を対象に行われた。○企業は新規人材の確保より「人材の定着」を課題視する傾向企業の中途採用担当者に、自社の人材課題として「新規人材の確保」と「人