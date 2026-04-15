サカグチアミが、日本クラウン移籍第2弾となるデジタルEP『Hush』を本日4月15日にリリースした。あわせて20時にはリード曲「Hush」のMVがプレミア公開される。さらにMV公開の前にはYouTube、公開後にはInstagram・TikTokで生配信が行われる。デジタルEP『Hush』は、“全曲ラヴソング”をテーマに制作され、恋に落ちる瞬間の戸惑いや言葉にできない想い、すれ違いや距離感など、恋愛の中で生まれる繊細な感情を、サカグチアミならで