MLB公式SNSが紹介米大リーグ・ドジャースのテオスカー・ヘルナンデス外野手のド派手な防具に注目が集まっている。カラフルなデザインに込められた意味をMLB公式Xが紹介。「この父の愛は本当に素晴らしい」「本当に尊敬する」と称賛の声が相次いでいる。手首、肘、足首……ヘルナンデスが打席に立つときに着用するプロテクターは彩り豊かなパズルのようなデザインになっている。MLB公式Xは写真とともに「テオスカー・ヘルナンデ