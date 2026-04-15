MLB公式SNSが紹介

米大リーグ・ドジャースのテオスカー・ヘルナンデス外野手のド派手な防具に注目が集まっている。カラフルなデザインに込められた意味をMLB公式Xが紹介。「この父の愛は本当に素晴らしい」「本当に尊敬する」と称賛の声が相次いでいる。

手首、肘、足首……ヘルナンデスが打席に立つときに着用するプロテクターは彩り豊かなパズルのようなデザインになっている。MLB公式Xは写真とともに「テオスカー・ヘルナンデスは息子のために今季、自閉スペクトラム症啓発に触発された防具を着用している」と投稿。地元ラジオ局「KLAC」の番組「ドジャー・トーク」の中で、ヘルナンデスは長男が自閉スペクトラム症であることを明かしている。

隠された意味を知った米ファンからは称賛の声が相次いだ。

「この父の愛は本当に素晴らしい」

「息子のこと知らなかったよ。彼のことを本当に尊敬する」

「これはアメージングだ！」

「なんてステキなパパなんだ」

「あなたのファンになったよ」

ヘルナンデスは「ドジャー・トーク」の中で「今年は違うことをしようと思ったんだ。彼（息子）や、世界中の自閉スペクトラム症に悩んでいる他の人たちのために何かしたかった。私たちがより話題にすることで、自閉スペクトラム症を抱える子どもやその家族が生きやすくなると思っている」と話している。



（THE ANSWER編集部）