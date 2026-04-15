「ドジャース４−０メッツ」（１３日、ロサンゼルス）ドジャースのジャスティン・ロブレスキー投手が８回無失点の快投で２勝目を挙げた。開幕当初は先発のバックアップ要員だった２５歳の左腕だが、ドジャースファンの間では私服のスタイルがひそかに注目を集めていた。マウンドでは闘志全開のピッチングを見せるロブレスキー。一方で球場入りする際の私服はインテリ系で品の良さが漂う。ベッツやキケなどオシャレ番長が多い