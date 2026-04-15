◇セ・リーグ阪神3―4巨人（2026年4月14日甲子園）猛虎打線の前に新たな天敵が現れた。先発・則本に対しては無得点。唯一の好機だったのは2回。2死から四球と安打で一、二塁とし、坂本の三ゴロで相手が悪送球をした。二塁走者の木浪が本塁突入するもタッチアウト。6回を散発の2安打と捉えきれずのゼロ行進だった。甲子園で先発投手として対戦するのは楽天在籍時の14年6月21日に完封されて以来。24年の救援2試合を含め無