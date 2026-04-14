日本発の9人組グローバルグループ「&TEAM」のKが14日、個人インスタグラムを開設した。【写真あり】さわやか！個人インスタグラム初投稿は桜バックKは、グループ公式Xを更新し、「個人のInstagram開設しました！そして、映画「ブルーロック」の情報も解禁しました！凪誠士郎を演じさせて頂きます」と報告。「沢山の方に見て頂けるよう、&TEAMを知って頂けるように、このアカウントを通してブルーロックはもちろん沢山