&TEAM・K、個人インスタグラム開設 映画『ブルーロック』出演発表直後「&TEAMを知って頂けるように」
日本発の9人組グローバルグループ「&TEAM」のKが14日、個人インスタグラムを開設した。
【写真あり】さわやか！個人インスタグラム初投稿は桜バック
Kは、グループ公式Xを更新し、「個人のInstagram開設しました！そして、映画「ブルーロック」の情報も解禁しました！凪誠士郎を演じさせて頂きます」と報告。「沢山の方に見て頂けるよう、&TEAMを知って頂けるように、このアカウントを通してブルーロックはもちろん沢山のことを発信していくので是非チェックしてください！」と呼びかけた。
個人インスタグラムの初投稿は、桜とのショット。続けて、フランス・パリでの写真や、凪誠士郎のキャラクタービジュアルなどを投稿した。
&TEAMは『&AUDITION - The Howling -』を経て、“Japan to Global”を掲げ、2022年12月にDebut EP『First Howling：ME』でデビューしたEJ、FUMA、K、NICHOLAS、YUMA、JO、HARUA、TAKI、MAKIによる9人組グループ。BTSらグローバルに活躍するアーティストを擁するHYBE MUSIC GROUPのひとつ「YX LABELS」が手がける。
25年には、アジア10都市で約16万人を動員した自身初のアジアツアーを成功裏に終え、10月に韓国1stミニアルバム『Back to Life』をリリースし、韓国デビューを果たした。韓国デビューにおける活動では、現地音楽番組のチャートで3冠を達成し、数々の人気バラエティー番組へも出演した結果、日本だけでなくグローバルからも熱視線を受け着実にファンダムを拡大した。
さらに『第67回 輝く！日本レコード大賞』「特別国際音楽賞」も受賞し、『第76回NHK紅白歌合戦』にも初出演。2025年は大飛躍となった。
【写真あり】さわやか！個人インスタグラム初投稿は桜バック
Kは、グループ公式Xを更新し、「個人のInstagram開設しました！そして、映画「ブルーロック」の情報も解禁しました！凪誠士郎を演じさせて頂きます」と報告。「沢山の方に見て頂けるよう、&TEAMを知って頂けるように、このアカウントを通してブルーロックはもちろん沢山のことを発信していくので是非チェックしてください！」と呼びかけた。
&TEAMは『&AUDITION - The Howling -』を経て、“Japan to Global”を掲げ、2022年12月にDebut EP『First Howling：ME』でデビューしたEJ、FUMA、K、NICHOLAS、YUMA、JO、HARUA、TAKI、MAKIによる9人組グループ。BTSらグローバルに活躍するアーティストを擁するHYBE MUSIC GROUPのひとつ「YX LABELS」が手がける。
25年には、アジア10都市で約16万人を動員した自身初のアジアツアーを成功裏に終え、10月に韓国1stミニアルバム『Back to Life』をリリースし、韓国デビューを果たした。韓国デビューにおける活動では、現地音楽番組のチャートで3冠を達成し、数々の人気バラエティー番組へも出演した結果、日本だけでなくグローバルからも熱視線を受け着実にファンダムを拡大した。
さらに『第67回 輝く！日本レコード大賞』「特別国際音楽賞」も受賞し、『第76回NHK紅白歌合戦』にも初出演。2025年は大飛躍となった。