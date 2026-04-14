幕末の志士＝高杉晋作の命日の14日、下関市で、慰霊の行事＝東行忌が執り行われました。高杉晋作の墓所がある下関市の東行庵で営まれた、東行忌。「動けば雷電のごとく」と例えられた行動力や奇兵隊創設などで知られる高杉晋作は、1867年4月14日、27歳の若さで生涯を閉じました。東行忌は今回で160回を数え、高杉晋作の親族の子孫や、奇兵隊の隊士の子孫も参列し、焼香していました。高杉家縁者代表 周布敬造さん「高杉晋作の評価