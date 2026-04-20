準強制わいせつの罪に問われ、一度は無罪判決を言い渡された診療放射線技師の差し戻し審で、福岡地裁は20日、懲役1年6か月、執行猶予3年の有罪判決を言い渡しました。 準強制わいせつの罪に問われているのは、福岡県大川市の団体職員、江崎有樹被告（44）です。判決などによりますと、江崎被告は2018年、福岡県内の学校の健康診断で、診療放射線技師としてレントゲン検査を行った際、軽度の知的障害がある当時15歳の女子生徒