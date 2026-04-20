STARTO ENTERTAINMENT」所属タレントが出演するコンサートチケットの転売をめぐる裁判で、東京地裁が転売サイトへの出品を違法とする判決を言い渡したことがわかりました。「STARTO ENTERTAINMENT」所属タレントのコンサートチケットの高額転売問題をめぐっては、コンサート主催会社の申し立てを受け、東京地裁が去年、大手転売サイト「チケット流通センター」の運営会社に、「Snow Man」のチケットの出品者情報を開示するよう命