ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 首都圏への本社移転が過去最多「東京と大阪で流行が1年違う」 生成AI 緊急事態宣言 スタートアップ ABEMA 人材 アプリ 渋谷 家賃 お酒 ABEMA TIMES 首都圏への本社移転が過去最多「東京と大阪で流行が1年違う」 2025年9月27日 17時5分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 「首都圏への本社移転」が過去10年で最多になったことが判明した 経営者の1人はABEMAの番組で「東京一極集中になるのは自然」と説明 情報について「来てみて思ったのは、東京と大阪で流行が1年違う」と語った 記事を読む おすすめ記事 山田邦子 全盛期の月収「１億ぐらい」とポロリ…有名人の実名挙げ「みんなそのくらいもらってた」 2025年9月24日 20時45分 “203cm”逸材のトップ昇格内定「こんな選手いたのか！」 クラブ史上初…大器にファン注目「ロマンある」 2025年9月27日 7時50分 叡山電車の新観光車両「舞」 洛北の四季をまとう雅な列車が2025年中にデビュー 2025年9月26日 5時30分 【速報】大阪地検特捜部が永野耕平・前岸和田市長を再逮捕 工事めぐり計1900万円の『収賄容疑』 2025年9月24日 16時35分 G大阪FW宇佐美貴史「得点を取って勝って、良い思い出にしたい」27日・新潟戦でJ1通算300試合 2025年9月26日 14時41分