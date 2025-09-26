出会いのきっかけに「出会い系アプリ」を使う人も一般的になっている昨今。趣味や性格がマッチしてすてきな出会いが見つかる場合もありますよね。ただ、そうした出会いを既婚者が求めているとパートナーにもマッチング相手にも失礼かつ迷惑です。この記事では、夫が出会い系アプリを使って複数の女性と浮気をしていたことが分かった妻の投稿を紹介します。一気に気持ちが冷めた妻は再構築は難しいと考えていますが…？