◇社会人野球第68回JABA岡山大会Bブロック日本新薬 3―2 シティライト岡山（2026年4月14日倉敷マスカット）シティライト岡山は移籍加入した中川響投手の3失点完投も実らず、リーグ戦の初戦を落とした。「7回、8回と粘り切れずに点を取られた。チームを勢いに乗せられなかったのがちょっと悔しい」毎回のように走者を背負ったが、粘りの投球を披露した。初回1死満塁を切り抜けるなど、6回までは4回のソロによる1失点の