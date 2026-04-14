日本大学芸術学部に合格したお笑いコンビ「ナイツ」の土屋伸之さん（47）が4月13日、自身の公式インスタグラムを更新。「美大受験のこと今日で一切のシークレットは解除しました」とし、4月8日に行われた日本大学芸術学部の新入生歓迎式典の看板横で記念撮影する様子を公開しました。【写真】「笑顔がピカピカ」と話題のナイツ土屋さん新入生歓迎式典で記念撮影土屋さんは新入生らしさを意識したのか、指先をそろえ背筋を伸