日本大学芸術学部に合格したお笑いコンビ「ナイツ」の土屋伸之さん（47）が4月13日、自身の公式インスタグラムを更新。「美大受験のこと今日で一切のシークレットは解除しました」とし、4月8日に行われた日本大学芸術学部の新入生歓迎式典の看板横で記念撮影する様子を公開しました。



【写真】「笑顔がピカピカ」と話題のナイツ土屋さん 新入生歓迎式典で記念撮影

土屋さんは新入生らしさを意識したのか、指先をそろえ背筋を伸ばし、気をつけのポーズで初々しい笑顔。スーツに合わせたネクタイは、日大の運動競技ではおなじみのピンク色でした。



芸術学部の美術学科で学び始めたことも明かし、「たくさんのあたたかいお言葉に感謝して勉強頑張ります」と意気込みました。



インスタ上では「ご入学おめでとうございます」「笑顔がピカピカ」「土屋さん、本当にすごいです」「いくつになっても学ぶ姿勢がすばらしい」など、ファンからのメッセージが相次いでいます。



また、同投稿では日本大学芸術学部出身のお笑いコンビ「ラブレターズ」の溜口佑太朗さん（41歳、映画学科卒業）、塚本直毅さん（41歳、文芸学科卒業）とのスリーショットも披露。同コンビは第20回日藝賞を受賞し、新入生歓歓迎式典で授与式が行われていました。



ラブレターズの溜口さんは14日、自身の公式Xに別カットの写真を公開。「土屋さん日芸入学おめでとうございます。お忙しいかと思いますがフル単期待しています」と祝福しつつ、「腹が減ったらいつでも言ってください。先輩が学食奢りますよ」と先輩風も吹かせました。