さまざまな人の本音に対し、MCのウエストランド・井口浩之ととろサーモン・久保田かずのぶが本音で斬り込む、赤裸々音声バラエティ『耳の穴かっぽじって聞け！』。4月13日（月）に放送された同番組では、グラビアアイドルやセクシー女優が、SNS上で意外な形でアピールを受けているという話題が飛び出した。【映像】MC2人が見たいランキングをプレゼン！今回の放送では、今後番組で実施したいランキングを考えることになり、井口は