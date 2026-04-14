インスタグラムに投稿ゴルフの米女子ツアーに参戦中の原英莉花（NIPPON EXPRESSホールディングス）が日本時間13日、インスタグラムを更新。「ベガスの街でストレッチしちゃった笑」と記し、まさかの場所での開脚ポーズを披露した。「身体柔らかい!!」「ヨガの講師かと思いました」と反響を呼んでいる。煌びやかな建物を背景に、地面に座って大胆に両脚を開いた。原は「毎日楽しいなーベガスの街でストレッチしちゃった笑ゴ