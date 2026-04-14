インスタグラムに投稿

ゴルフの米女子ツアーに参戦中の原英莉花（NIPPON EXPRESSホールディングス）が日本時間13日、インスタグラムを更新。「ベガスの街でストレッチしちゃった笑」と記し、まさかの場所での開脚ポーズを披露した。「身体柔らかい!!」「ヨガの講師かと思いました」と反響を呼んでいる。

煌びやかな建物を背景に、地面に座って大胆に両脚を開いた。原は「毎日楽しいなー ベガスの街でストレッチしちゃった笑 ゴルフはミスショットしかしてないの？ ってくらいミスの動画しかなくてびっくり笑 試行錯誤、良くなってる気はしてるんだけど また次週からがんばりまぁす」と綴り、ラスベガスでのオフショットやゴルフの練習動画を投稿した。

ファンからは「ベガスでストレッチとか発想が好き」「Vegasの街でストレッチとか凄い というか、身体柔らかい!!」「ベガスの街で さすがです」「ベガスのストレッチ写真最高です」「すごーい柔軟」「ストレッチは、ヨガの講師かと思いました」と驚きの声が寄せられた。

27歳の原は昨年、米下部ツアーに参戦。1勝を挙げ年間ランキング5位に入り今季の米ツアー出場権を獲得した。迎えた今季初戦のブルーベイLPGAでは10位でフィニッシュ。直近のアラムコ選手権は23位だった。



（THE ANSWER編集部）