「突然泣きながら電話してきた娘…」【写真】娘さんは降車した後も「怖くて震えが止まらない」パニック状態にそんな書き出しで投稿された体験談が、SNS上で大きな反響を呼んでいます。混雑した電車内で、見知らぬ女性から突然暴力を受けたという出来事。投稿には「怖すぎる」「自分も似た経験がある」といった声が相次ぎ、公共交通機関でのトラブルの実態に注目が集まっています。「何するんですか」抗議した直後…突然突き飛ばさ