「突然泣きながら電話してきた娘…」



【写真】娘さんは降車した後も「怖くて震えが止まらない」パニック状態に

そんな書き出しで投稿された体験談が、SNS上で大きな反響を呼んでいます。



混雑した電車内で、見知らぬ女性から突然暴力を受けたという出来事。投稿には「怖すぎる」「自分も似た経験がある」といった声が相次ぎ、公共交通機関でのトラブルの実態に注目が集まっています。



「何するんですか」抗議した直後…突然突き飛ばされ転倒

投稿者のAさんによると、被害に遭ったのは通勤中の娘さん。



当時、車内は混雑しており、隣の乗客とのわずかな隙間に、40代くらいの女性が割り込んできたといいます。女性は、娘さんの脇あたりを肘で押すような動作を繰り返し、避けることもできない状況に。さらに、手すりをつかんだ際には腕を強く叩かれました。



思わず娘さんが「何するんですか」と抗議すると、事態はさらに悪化します。



降車しようとしたその瞬間、突然突き飛ばされ、車内で転倒してしまったのです。



怖くて震えが止まらない」パニック状態に

幸い、大きなケガはありませんでしたが、娘さんは強い恐怖を感じ、駅に降りた後も震えが止まらない状態に。



「とにかく怖かった」



電話越しにそう訴え、泣きながら状況を説明したといいます。近くにいた別の乗客が「大丈夫ですか」と声をかけ、降車を手助けしてくれたことが、救いになりました。



駅員に相談「最近こうしたケースが増えている」

Aさんの助言もあり、娘さんは駅員に被害を報告。



駅員は丁寧に話を聞き、

・ケガの有無

・加害者の特徴

・発生した車両や位置



などを確認しました。



その際、「最近こうした事例が増えているため、巡回を強化している」と説明があったといいます。今回はケガがなかったこともあり、被害届の提出などは行っていません。



「自分も同じ経験がある」共感と恐怖の声

この投稿には、多くの体験談が寄せられました。



「少し触れただけで蹴られ続けたことがある」

「混雑しているのに無理に押し込まれて暴力を受けた」

「恐怖で電車に乗れなくなった」



など、“理不尽な攻撃”を受けた経験を語る声が相次ぎました。



中には「110番した方がいいと後で知った」という指摘もあり、対応の難しさも浮き彫りになっています。



その後、娘は通勤を継続 家族が話した“対処法”

現在、娘さんは気持ちを切り替え、同じ路線での通勤を続けているとのこと。一方でAさんは、今回の出来事を受けて、家族でこんな話をしたといいます。



「明らかに様子がおかしいと感じたら、無理にその場に留まらず距離を取ることが大切」



トラブルの相手に対して、正論や抗議が通じるとは限らない…そんな現実を実感した出来事でもありました。



「声をかけるだけでも救われる」読者へ伝えたいこと

Aさんは、車内で声をかけてくれた乗客や、親身に対応した駅員の存在に救われたと振り返ります。そして、読者に向けてこう呼びかけます。



「目の前で被害に遭っている人がいたら、無理に止めに入らなくても、声をかけるだけで支えになると思います」



“誰にでも起こりうる”公共交通機関でのトラブル

今回の投稿には、数多くの類似体験が寄せられたことから、被害が表面化していないケースも多いとみられます。理不尽な暴力は、決して特別な出来事ではなく、誰にでも起こりうるもの…。



安心して公共交通機関を利用できる環境づくりが、あらためて求められています。



（まいどなニュース特約・渡辺 晴子）