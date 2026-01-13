「餃子の王将」は、2026年1月14日（日）から、プレミアムメニュー「極王シリーズ」の新商品を販売する。ラインアップは、極王餃子の王将ラーメン、極王鶏の唐揚、極王酢豚、極王回鍋肉、極王海老のチリソース、極王天津炒飯、極王麻婆豆腐の全7種類。定番の人気メニューが、いずれもワンランク上の味わいに進化して登場する。なお、昨年11月から販売している「極王餃子の王将ラーメン」は、今回のリニューアルで、旨みとコクがさら