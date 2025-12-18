王将フードサービスが展開する「餃子の王将」「GYOZA OHSHO」は12月18日、全国の店舗で『餃子の王将ランチ』の販売を開始した。同メニューは12月2日から一部店舗で先行販売していたが、12月18日より全店での提供となる。『餃子の王将ランチ』は、月〜金(祝日を除く)の開店から17時まで注文できる限定メニュー。かけ醤油ラーメンを中心に、同店の人気メニューを組み合わせたセットで、A・B・Cの3種類を用意する。価格はいずれも税込