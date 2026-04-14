佐藤二朗と橋本愛が夫婦の名バディ刑事を演じる本日4月14日スタートのドラマ『夫婦別姓刑事』（フジテレビ系／毎週火曜21時）より、第1話のゲストが発表。竹原ピストル、長谷川純、香音、LUKEの出演が明らかになった。【写真】佐藤二朗×橋本愛『夫婦別姓刑事』ポスター本作は、コミカルな刑事ドラマの装いの裏に、緻密な謎と登場人物の感情が絡み合う、コメディーと考察要素が交錯するミステリードラマ。夫婦であることを隠し