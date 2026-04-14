ドラマ『夫婦別姓刑事』1話ゲストに竹原ピストル、長谷川純、香音、LUKEが発表
佐藤二朗と橋本愛が夫婦の名バディ刑事を演じる本日4月14日スタートのドラマ『夫婦別姓刑事』（フジテレビ系／毎週火曜21時）より、第1話のゲストが発表。竹原ピストル、長谷川純、香音、LUKEの出演が明らかになった。
【写真】佐藤二朗×橋本愛『夫婦別姓刑事』ポスター
本作は、コミカルな刑事ドラマの装いの裏に、緻密な謎と登場人物の感情が絡み合う、コメディーと考察要素が交錯するミステリードラマ。夫婦であることを隠しながら抜群のコンビネーションで事件を解決していく名バディ刑事・四方田誠（佐藤）と鈴木明日香（橋本）の活躍を描く。
竹原ピストルは、唯一無二の存在感と魂を揺さぶる歌声で支持を集めるシンガーソングライターであり、俳優としても『永い言い訳』で「第40回日本アカデミー賞」優秀助演男優賞を受賞するなど、高い評価を得ている。近年では2025年12月配信開始、2026年1月に地上波で4週連続放送された『嘘が嘘で嘘は嘘だ』に出演。静かな迫力と人間味あふれる芝居で強い印象を残している。
竹原が演じるのは、誠（佐藤）の娘・音花（おとは／月島琉衣）の中学時代の担任・喜多村拓春（きたむら・たくはる）。5年前、誠の前妻・皐月（さつき／清水美砂）が殺害された事件をきっかけに、音花が不登校や引きこもりになってしまった際、彼女に親身に寄り添い救い出した、四方田家にとっての恩人だ。そんな喜多村と、ある路上トラブルをきっかけに誠は偶然の再会を果たす。
『渡る世間は鬼ばかり』シリーズで注目を集め、数々のドラマや舞台で実力を磨き、近年では『新東京水上警察』に出演。繊細かつ力強い演技でキャリアを重ねてきた長谷川純は、第1話の冒頭、結婚式場に銃を持って押し入る立てこもり犯・野島雅彦（のじま・まさひこ）を演じる。野島は、挙式の最中に乱入し、新郎新婦や参列者、そして偶然参列していた誠を人質に取り、立てこもる。人質となっていた誠と、現場へ急行した明日香（橋本）が対峙する、最初の大きな事件となる。
モデルとしてキャリアをスタートさせ、「non-no」の専属モデルとして絶大な人気を誇る香音。近年は俳優としても活動の幅を広げ、ドラマ『高嶺のハナさん』で主要な役を演じたほか、『ガチ恋粘着獣』では、第1部の主演を果たした。キュートなルックスの裏にある複雑な心情を見事に演じ、若手実力派として注目を集めている。香音が演じるのは、野島が呼び出しを要求する謎の婚約者・レアだ。しかし、その場で野島自身も予期せぬ衝撃の事実を知ることになる。
そして、本作で待望の俳優デビューを飾るのは、ビースト系ユニットオーディション番組『BEASTAGE』を経て結成されたダンス＆ボーカルグループ「└BHNX┘（ビーハンクス）」のメンバー・LUKE。圧倒的なパフォーマンス力とカリスマ性で支持を集める彼が、本作では沼袋警察署の刑事課に配属された謎多き研修生・ドナルドを演じる。新人らしい初々しさと、陽気でエネルギッシュな魅力を併せ持つキャラクターで、物語に新たなスパイスを加える。
ドラマ『夫婦別姓刑事』は、フジテレビ系にて4月14日より毎週火曜21時放送。
※第1話ゲスト出演者のコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■長谷川純
本作はコメディの仮面を被った、“考察ミステリー刑事ドラマ”となっております。
え、ちょっと待ってこれって一体どんなジャンルのコンテンツなの…？とあまりピンときていないところがあるかもしれませんが、むしろ“そこ”に引っかかっているそこの貴方は秋元康さんの企画意図にもうすでに引き込まれてしまっているということだと思いますw。
自分の撮影シーンはもう全て終了したのですが、現場で田中亮監督指揮のもと、佐藤二朗さん、橋本愛さんとのお芝居の掛け合いはとにかく楽しく痛快でまるでジェットコースターのような刺激的な時間でした。ちなみに私が今回演じた野島雅彦という人物は、いわゆる令和の愛すべき？ オタク系のクズですw。
連続ドラマ『夫婦別姓刑事』、様々な場面に小気味よく“今”が散りばめられている現代の物語をみなさんこの春にぜひご覧下さい！
■香音
今回謎の配信者レア役を演じさせて頂きます香音です。
配信者の役を演じるのは初めてで、実際に配信されてる方々をたくさん見てレアのイメージを膨らませていっていたので、撮影に入る前からとても楽しみにしていました。
現場では監督をはじめスタッフの皆さま、共演者の皆さまに日々刺激を受けながらお芝居に向き合っていました。
この作品の中で、レアという人物がどう関わっていくのか、楽しく観ていただけたら嬉しいです。
■LUKE（└BHNX┘）
I am truly honored and deeply delighted to have been given the opportunity to join “Fufu Bessei Deka.”
Being cast in this production means a great deal to me, and from the very first day of filming, I have been surrounded by countless learning experiences and inspiration. Thanks to the warm guidance and support of the cast and crew, I am able to approach my work each day with joy and gratitude.
When I first read the script, I was deeply impressed by its high level of quality and strong entertainment value. It is a wonderfully charming piece filled with warmth and humor, with many moments that naturally bring laughter as well as scenes that truly move the heart.
I will continue to approach the role of Donald with sincerity and give my very best performance. I sincerely hope that the enjoyment and warmth we feel on set will be conveyed to everyone watching, and that it brings many smiles to your faces.
（日本語訳）
この度、『夫婦別姓刑事』の一員として参加する機会をいただき、大変光栄に思うとともに、心よりうれしく感じております。
本作に出演できることは私にとって大きな意味があり、撮影初日から数え切れないほどの学びと刺激に恵まれています。キャストやスタッフの皆さまの温かいご指導と支えのおかげで、日々喜びと感謝の気持ちで作品に向き合うことができています。
初めて脚本を読んだ時、その高いクオリティと圧倒的なエンターテインメント性に深く感銘を受けました。温かさとユーモアに溢（あふ）れ、思わず笑ってしまうシーンや、心を深く揺さぶるシーンが数多くあり、実に魅力的な作品だと感じています。
これからもドナルドという役柄に真摯に向き合い、全力を尽くして演じてまいります。撮影現場で私たちが感じている楽しさと温かさが、視聴者の皆さまにも届き、たくさんの笑顔をお届けできたら幸いです。
【写真】佐藤二朗×橋本愛『夫婦別姓刑事』ポスター
本作は、コミカルな刑事ドラマの装いの裏に、緻密な謎と登場人物の感情が絡み合う、コメディーと考察要素が交錯するミステリードラマ。夫婦であることを隠しながら抜群のコンビネーションで事件を解決していく名バディ刑事・四方田誠（佐藤）と鈴木明日香（橋本）の活躍を描く。
竹原が演じるのは、誠（佐藤）の娘・音花（おとは／月島琉衣）の中学時代の担任・喜多村拓春（きたむら・たくはる）。5年前、誠の前妻・皐月（さつき／清水美砂）が殺害された事件をきっかけに、音花が不登校や引きこもりになってしまった際、彼女に親身に寄り添い救い出した、四方田家にとっての恩人だ。そんな喜多村と、ある路上トラブルをきっかけに誠は偶然の再会を果たす。
『渡る世間は鬼ばかり』シリーズで注目を集め、数々のドラマや舞台で実力を磨き、近年では『新東京水上警察』に出演。繊細かつ力強い演技でキャリアを重ねてきた長谷川純は、第1話の冒頭、結婚式場に銃を持って押し入る立てこもり犯・野島雅彦（のじま・まさひこ）を演じる。野島は、挙式の最中に乱入し、新郎新婦や参列者、そして偶然参列していた誠を人質に取り、立てこもる。人質となっていた誠と、現場へ急行した明日香（橋本）が対峙する、最初の大きな事件となる。
モデルとしてキャリアをスタートさせ、「non-no」の専属モデルとして絶大な人気を誇る香音。近年は俳優としても活動の幅を広げ、ドラマ『高嶺のハナさん』で主要な役を演じたほか、『ガチ恋粘着獣』では、第1部の主演を果たした。キュートなルックスの裏にある複雑な心情を見事に演じ、若手実力派として注目を集めている。香音が演じるのは、野島が呼び出しを要求する謎の婚約者・レアだ。しかし、その場で野島自身も予期せぬ衝撃の事実を知ることになる。
そして、本作で待望の俳優デビューを飾るのは、ビースト系ユニットオーディション番組『BEASTAGE』を経て結成されたダンス＆ボーカルグループ「└BHNX┘（ビーハンクス）」のメンバー・LUKE。圧倒的なパフォーマンス力とカリスマ性で支持を集める彼が、本作では沼袋警察署の刑事課に配属された謎多き研修生・ドナルドを演じる。新人らしい初々しさと、陽気でエネルギッシュな魅力を併せ持つキャラクターで、物語に新たなスパイスを加える。
ドラマ『夫婦別姓刑事』は、フジテレビ系にて4月14日より毎週火曜21時放送。
※第1話ゲスト出演者のコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■長谷川純
本作はコメディの仮面を被った、“考察ミステリー刑事ドラマ”となっております。
え、ちょっと待ってこれって一体どんなジャンルのコンテンツなの…？とあまりピンときていないところがあるかもしれませんが、むしろ“そこ”に引っかかっているそこの貴方は秋元康さんの企画意図にもうすでに引き込まれてしまっているということだと思いますw。
自分の撮影シーンはもう全て終了したのですが、現場で田中亮監督指揮のもと、佐藤二朗さん、橋本愛さんとのお芝居の掛け合いはとにかく楽しく痛快でまるでジェットコースターのような刺激的な時間でした。ちなみに私が今回演じた野島雅彦という人物は、いわゆる令和の愛すべき？ オタク系のクズですw。
連続ドラマ『夫婦別姓刑事』、様々な場面に小気味よく“今”が散りばめられている現代の物語をみなさんこの春にぜひご覧下さい！
■香音
今回謎の配信者レア役を演じさせて頂きます香音です。
配信者の役を演じるのは初めてで、実際に配信されてる方々をたくさん見てレアのイメージを膨らませていっていたので、撮影に入る前からとても楽しみにしていました。
現場では監督をはじめスタッフの皆さま、共演者の皆さまに日々刺激を受けながらお芝居に向き合っていました。
この作品の中で、レアという人物がどう関わっていくのか、楽しく観ていただけたら嬉しいです。
■LUKE（└BHNX┘）
I am truly honored and deeply delighted to have been given the opportunity to join “Fufu Bessei Deka.”
Being cast in this production means a great deal to me, and from the very first day of filming, I have been surrounded by countless learning experiences and inspiration. Thanks to the warm guidance and support of the cast and crew, I am able to approach my work each day with joy and gratitude.
When I first read the script, I was deeply impressed by its high level of quality and strong entertainment value. It is a wonderfully charming piece filled with warmth and humor, with many moments that naturally bring laughter as well as scenes that truly move the heart.
I will continue to approach the role of Donald with sincerity and give my very best performance. I sincerely hope that the enjoyment and warmth we feel on set will be conveyed to everyone watching, and that it brings many smiles to your faces.
（日本語訳）
この度、『夫婦別姓刑事』の一員として参加する機会をいただき、大変光栄に思うとともに、心よりうれしく感じております。
本作に出演できることは私にとって大きな意味があり、撮影初日から数え切れないほどの学びと刺激に恵まれています。キャストやスタッフの皆さまの温かいご指導と支えのおかげで、日々喜びと感謝の気持ちで作品に向き合うことができています。
初めて脚本を読んだ時、その高いクオリティと圧倒的なエンターテインメント性に深く感銘を受けました。温かさとユーモアに溢（あふ）れ、思わず笑ってしまうシーンや、心を深く揺さぶるシーンが数多くあり、実に魅力的な作品だと感じています。
これからもドナルドという役柄に真摯に向き合い、全力を尽くして演じてまいります。撮影現場で私たちが感じている楽しさと温かさが、視聴者の皆さまにも届き、たくさんの笑顔をお届けできたら幸いです。