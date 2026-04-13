水迫畜産が牛肉の産地などを不適正表示した問題で、鹿児島市の下鶴市長は13日、報道陣の取材に応じ「信頼を損ねる行為で甚だ遺憾」と怒りをあらわにしました。 （下鶴市長）「思いを寄せていただいた人の信頼を大いに損ねる行為で、甚だ遺憾」 水迫畜産は2023年1月からおととし1月までの間、乳牛のホルスタインなどを「黒毛和牛」と表示したり、県外産を含んだ牛肉を「鹿児島県産」と表示したりしていました。 水迫畜産は先