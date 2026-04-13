「錫器」などの製品づくりに取り組む鹿児島県霧島市の企業が、ものづくりに貢献したとして国から表彰されました。360年の歴史があるとされる「薩摩錫器」。ただ、この伝統工芸品にも中東情勢の影響が及んでいます。 虹色に輝く薩摩錫器のタンブラーと茶筒。特許技術を使って桜島の溶岩がコーティングされています。 この技術が評価され、霧島市の薩摩錫器工芸館と県工業技術センターが「ものづくり日本大賞