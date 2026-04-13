「錫器」などの製品づくりに取り組む鹿児島県霧島市の企業が、ものづくりに貢献したとして国から表彰されました。360年の歴史があるとされる「薩摩錫器」。ただ、この伝統工芸品にも中東情勢の影響が及んでいます。

虹色に輝く薩摩錫器のタンブラーと茶筒。特許技術を使って桜島の溶岩がコーティングされています。

この技術が評価され、霧島市の薩摩錫器工芸館と県工業技術センターが「ものづくり日本大賞」で九州経済産業局長賞を受賞しました。

13日は関係者が霧島市役所を訪れ、受賞を報告しました。

（薩摩錫器工芸館 岩切洋一専務）「伝統技術にプラスした技術が開発され、認められたということはうれしい、光栄」

「スズ」産出量が多い海外からの輸入に頼っている現状

ただ、手放しで喜べない事情があるようです。

（記者）「こちらにはさまざまな薩摩錫器の製品が並んでいるが、じわじわと中東情勢の影響が及んでいる」

創業110年を迎える薩摩錫器工芸館では、11人の職人が商品を手作りしています。かつて鹿児島は「スズ」の主要な産地でしたが、今は産出量が多い海外からの輸入に頼っています。

（薩摩錫器工芸館 岩切洋一専務）「（輸入先は？）これはインドネシアから来ている」

「スズ」の価格 1か月で数年、数十年分の上がり幅

中東情勢の悪化や円安の影響で「スズ」の価格が1か月で3割ほど急上昇。企業努力ではどうすることもできず、一部の商品は値上げを検討しています。

（薩摩錫器工芸館 岩切洋一専務）「通常は少しずつ上がるが、1か月で数年、数十年分の上がり幅。原油が高騰すれば船の燃料代もかかり、価格に転嫁して、（業者から）高くで販売されている」

スズは半導体や電子部品など幅広い工業製品に使われるため、投機目的でさらに価格が高騰していると言います。アメリカとイランの停戦協議が物別れに終わり、岩切さんは紛争の長期化を懸念しています。

（薩摩錫器工芸館 岩切洋一専務）「原材料が入らないことが一番痛手。（紛争が）早く収束してほしい」

中東情勢の影響は、県の伝統工芸品にも影を落としています。

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