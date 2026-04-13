後半戦が始まった明治安田J2・J3百年構想リーグ。 鹿児島ユナイテッドFCはホームで鳥取と対戦し、3ゴールの逆転勝利で5連勝です。 （記者）「きょうから後半戦がスタート。桜島に負けない力強さで5連勝なるか、まもなくキックオフです」 前半戦を2位で折り返したユナイテッド。前回は無得点に抑えられた鳥取と対戦しました。 試合はいきなり動きます。前半3分、ボールを奪われるとクロス