大谷翔平 PHOTO:Getty Images ＜2026年4月12日（日）（日本時間13日）MLB ロサンゼルス・ドジャース 対 テキサス・レンジャーズ ＠ドジャースタジアム＞ 現地4月12日、ドジャースは本拠地ドジャースタジアムでレンジャーズとの3連戦最終戦に臨み、2対5で逆転負けを喫した。 大谷翔平選手（31）は「1番・指名打者」で出場し、3打数・1安打・1打点・1本塁打・2四球。連続試合出塁を46試合