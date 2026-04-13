5月2日に井上尚弥と超ビッグマッチボクシングの世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（大橋）と前WBC＆IBF世界バンタム級統一王者の中谷潤人（M.T）が5月2日、東京ドームで激突する。決戦へのカウントダウンが進む中、中谷は自身のXを更新。ハードな練習が垣間見える写真を投稿すると「これ汗？凄っ!!」「体一瞬メロン空見しました」と驚きの声が寄せられている。決戦まで約3週間と迫った12日。中谷はXに「今週もや