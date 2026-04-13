5月2日に井上尚弥と超ビッグマッチ

ボクシングの世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（大橋）と前WBC＆IBF世界バンタム級統一王者の中谷潤人（M.T）が5月2日、東京ドームで激突する。決戦へのカウントダウンが進む中、中谷は自身のXを更新。ハードな練習が垣間見える写真を投稿すると「これ汗？凄っ!!」「体一瞬メロン空見しました」と驚きの声が寄せられている。

決戦まで約3週間と迫った12日。中谷はXに「今週もやり切りました！ 引き続き気を引き締めて仕上げていきます 感謝！感謝！」とつづった。投稿に添えた写真では、両腕で力こぶを作った背中が収められている。もともと白色だったと思われるウインドブレーカーが、あまりの汗で透けてしまったようだ。

練習の過酷さを物語る1枚にファンは続々と反応。仰天したコメントが寄せられた。

「トレーニングの充実ぶりが背中からビシビシ感じます」

「流行りのファッション柄かと思いました」

「汗びっしょり！充実した様子が伺えます！！」

「自信に漲った背中」

「これ汗？凄っ!!」

「凄い汗」

「体一瞬メロン空目しました」

井上と中谷は昨年12月、サウジアラビア・リヤドで同じ興行に登場。井上はアラン・ピカソ（メキシコ）に3-0判定勝ち。スーパーバンタム級転向初戦となった中谷も、セバスチャン・エルナンデス（メキシコ）に3-0の判定勝ちを収めた。



（THE ANSWER編集部）